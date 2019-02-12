Члены Совбеза ООН сделали заявление за минуты до заседания по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Франция, Германия, Польша, Бельгия и Соединенное Королевство, а также Италия, Нидерланды и Швеция выразили поддержку Украине и осудили российскую агрессию на Востоке государства перед началом заседания Совета Безопасности ООН, передает корреспондент УНН.
“Я хотел бы сегодня сделать заявление от имени членов Совбеза ООН от ЕС — Франции, Германии, Польши, Бельгии и Соединенного Королевства, а также от имени Италии, Нидерландов и Швеции — бывших членов Совбеза от ЕС, демонстрирует непрерывность позиции ЕС по Украине. Мы как страны-члены ЕС полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах”, — сказал один из постоянных представителей.
По его словам, после пяти лет конфликта, ситуация с безопасностью на Востоке Украины имеет возрастающее влияние на гражданское население Украины, в частности, наиболее уязвимых его представителей, обитающих на неподконтрольной правительству территории государства.
“Мы призываем Россию немедленно остановить подогревать конфликт, оказывая финансовую и военную поддержку вооруженным формированиям. И мы остаемся глубоко обеспокоены касательно информации о присутствии военного оборудования России и ее личного состава на территории, неподконтрольной правительству Украины”, — подчеркнул он.
Страны выразили поддержку роли “нормандского формата” и ОБСЕ.
“Мы призываем правительство Украины продолжать реформы, и мы будем продолжать поддерживать его в его стремлениях, на двустороннем уровне, со стороны ЕС и других международных организациях”, — подчеркнул дипломат.
Напоминаем, ЕС и США готовят санкции в отношении РФ из-за захвата украинских моряков.