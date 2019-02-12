ЄС і США готують санкції щодо РФ через захоплення українських моряків - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Євросоюз і США працюють над новими санкціями щодо Росії у відповідь на затримання українських моряків. Про це повідомив британський телеканал Sky News з посиланням на свої джерела, передає УНН.
За інформацією телеканалу, Велика Британія і її європейські союзники закликають до того, щоб обмежувальні заходи відносно Москви були озвучені Брюсселем в майбутні тижні.
У той же час газета Financial Times пише про те, що санкції будуть обговорені вже на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу в наступний понеділок, а введені протягом двох місяців, до кінця березня. “Вони чекають своєї години”, — цитує газета одного з дипломатів, який ознайомився з внутрішніми документами ЄС. Ще один західний чиновник заявив Financial Times, що санкції, як очікується, будуть спрямовані по відношенню до фізичних і юридичних осіб, причетних до затримання українських суден в Керченській протоці в листопаді.
Нагадуємо, міністри закордонних справ ЄС у Брюсселі говоритимуть про санкції та українських моряків.