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ЄС і США готують санкції щодо РФ через захоплення українських моряків - ЗМІ

ЄС і США готують санкції щодо РФ через захоплення українських моряків - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Євросоюз і США працюють над новими санкціями щодо Росії у відповідь на затримання українських моряків. Про це повідомив британський телеканал Sky News з посиланням на свої джерела, передає УНН.

За інформацією телеканалу, Велика Британія і її європейські союзники закликають до того, щоб обмежувальні заходи відносно Москви були озвучені Брюсселем в майбутні тижні.

У той же час газета Financial Times пише про те, що санкції будуть обговорені вже на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу в наступний понеділок, а введені протягом двох місяців, до кінця березня. “Вони чекають своєї години”, — цитує газета одного з дипломатів, який ознайомився з внутрішніми документами ЄС. Ще один західний чиновник заявив Financial Times, що санкції, як очікується, будуть спрямовані по відношенню до фізичних і юридичних осіб, причетних до затримання українських суден в Керченській протоці в листопаді.

Нагадуємо, міністри закордонних справ ЄС у Брюсселі говоритимуть про санкції та українських моряків.

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