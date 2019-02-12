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ЕС и США готовят санкции в отношении РФ из-за захвата украинских моряков - СМИ

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. Евросоюз и США работают над новыми санкциями в отношении России в ответ на задержание украинских моряков. Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на свои источники, передает УНН.

По информации телеканала, Великобритания и ее европейские союзники призывают к тому, чтобы ограничительные меры в отношении Москвы были озвучены Брюсселем в предстоящие недели.

В то же время газета Financial Times пишет о том, что санкции будут обсуждены уже на встрече министров иностранных дел Евросоюза в следующий понедельник, а введены в течение двух месяцев, до конца марта. “Они ждут своего часа”, — цитирует газета одного из дипломатов, который ознакомился со внутренними документами ЕС. Еще один западный чиновник заявил Financial Times, что санкции, как ожидается, будут направлены в отношении физических и юридических лиц, причастных к задержанию украинских судов в Керченском проливе в ноябре.

Напоминаем, министры иностранных дел ЕС в Брюсселе будут говорить о санкциях и украинских моряках.

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