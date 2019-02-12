Міністри закордонних справ ЄС у Брюсселі говоритимуть про санкції та українських моряків

Як повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко, глава МЗС України Павло Клімкін 18 лютого перебуватиме у Брюсселі, де братиме участь у засіданні ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

“...(у Брюсселі — ред.) заплановане проведення неформальної міністерської зустрічі у форматі „Друзі України в ЄС+Україна“, де окрім міністра візьмуть участь глави зовнішньоекономічних відомств держав-членів Євросоюзу”, - повідомила Зеленко.

Зустріч проходитиме напередодні засідання ради ЄС у закордонних справах, зазначила вона. Під час зустрічі, за словами речниці, заплановано розгляд ситуації в Україні.

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“На порядку денному засідання буде обговорення актуальних питань двосторонніх відносин з ЄС, розширення пакету санкцій проти Росії, а також мобілізація підтримки держав-членів ЄС у контексті звільнення українських моряків та політв‘язнів. Обговорюватиметься ситуація на Донбасі та в окупованому Криму”, — сказала Зеленко.

Вона додала, що організатором зустрічі в форматі “друзів України” виступає Данія.

Раніше глави МЗС Данії та Чехії Андерс Самуельсен та Томаш Петршічек засудили дії Росії та закликали її до негайного звільнення 24-х українських військовополонених, якщо ж Москва відмовиться - її чекають нові санкції.