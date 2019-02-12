Министры иностранных дел ЕС в Брюсселе будут говорить о санкциях и украинских моряках
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. На следующей неделе заседание министров иностранных дел ЕС состоится в Брюсселе, где дипломаты обсудят расширение пакета санкций против России, мобилизацию поддержки государств-членов ЕС в контексте освобождения украинских моряков и политзаключенных, а также ситуацию на Донбассе и в оккупированном Крыму, передает УНН.
Как сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, глава МИД Украины Павел Климкин 18 февраля будет находиться в Брюсселе, где примет участие в заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.
"... (в Брюсселе - ред.) запланировано проведение неформальной министерской встречи в формате "Друзья Украины в ЕС + Украина", где кроме министров примут участие главы внешнеэкономических ведомств государств-членов Евросоюза", - сообщила Зеленко.
Встреча будет проходить накануне заседания Совета ЕС по иностранным делам, отметила она. Во время встречи, по словам пресс-секретаря, запланировано рассмотрение ситуации в Украине.
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"В повестке дня заседания будет обсуждение актуальных вопросов двусторонних отношений с ЕС, расширение пакета санкций против России, а также мобилизация поддержки государств-членов ЕС в контексте освобождения украинских моряков и политзаключенных. Будет обсуждаться ситуация на Донбассе и в оккупированном Крыму", - сказала Зеленко.
Она добавила, что организатором встречи в формате "друзей Украины" выступает Дания.
Ранее главы МИД Дании и Чехии Андерс Самуэльсен и Томаш Петршичек осудили действия России и призвали ее к немедленному освобождению 24-х украинских военнопленных, если же Москва откажется - ее ждут новые санкции.