Міністри закордонних справ ЄС збираються обговорити Донбас

"Радий, що отримавши сьогоднішню емоцію, вони (міністри закордонних Чеської Республіки Томаш Петршічек та Данії Андерс Самуельсен - ред.) разом зі мною будуть говорити з нашими друзями і колегами 18 лютого під час засідання міністрів закордонних справ ЄС про те, як ЄС може допомогти українському Донбасу", - сказав міністр.

За його словами, допомога та підтримка ЄС необхідні наразі всьому українському Донбасу і українському Півдню.

"У сенсі інфраструктурних проектів: звичайно, нам потрібна класна дорога на Запоріжжя. Звичайно, потрібна класна дорога вздовж узбережжя, звичайно, нам потрібна залізниця, звичайно, і аеропорт, якщо безпека все ж таки буде з нами", - додав він.

Як повідомляв УНН, міністри закордонних справ Данії та Чехії Андерс Самуельсен та Томаш Петршічек засудили дії Росії та закликали її до негайного звільнення 24-х українських військовополонених, якщо ж Москва відмовиться - її чекають нові санкції.

Нагадаємо, у вівторок, 29 січня розпочалась спільна робоча поїздка міністрів закордонних справ України Павла Клімкіна, Чеської Республіки Томаша Петршічека та Королівства Данія Андерса Самуельсена до Маріуполя.

Голова МЗС Данії скоротив робочий візит в Україні через погіршення погодних умов.