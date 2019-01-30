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Міністри закордонних справ ЄС збираються обговорити Донбас

Міністри закордонних справ ЄС збираються обговорити Донбас

Київ • УНН

 • 9372 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Міністри закордонних справ Європейського Союзу під час засідання 18 лютого говоритимуть про те, як ЄС може допомогти українському Донбасу. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін журналістам у ході спільної з главами МЗС Данії та Чехії робочої поїздки до Маріуполя, передає кореспондент УНН.

"Радий, що отримавши сьогоднішню емоцію, вони (міністри закордонних Чеської Республіки Томаш Петршічек та Данії Андерс Самуельсен - ред.) разом зі мною будуть говорити з нашими друзями і колегами 18 лютого під час засідання міністрів закордонних справ ЄС про те, як ЄС може допомогти українському Донбасу", - сказав міністр.

За його словами, допомога та підтримка ЄС необхідні наразі всьому українському Донбасу і українському Півдню.

"У сенсі інфраструктурних проектів: звичайно, нам потрібна класна дорога на Запоріжжя. Звичайно, потрібна класна дорога вздовж узбережжя, звичайно, нам потрібна залізниця, звичайно, і аеропорт, якщо безпека все ж таки буде з нами", - додав він.

Як повідомляв УНН, міністри закордонних справ Данії та Чехії Андерс Самуельсен та Томаш Петршічек засудили дії Росії та закликали її до негайного звільнення 24-х українських військовополонених, якщо ж Москва відмовиться - її чекають нові санкції.

Нагадаємо, у вівторок, 29 січня розпочалась спільна робоча поїздка міністрів закордонних справ України Павла Клімкіна, Чеської Республіки Томаша Петршічека та Королівства Данія Андерса Самуельсена до Маріуполя.

Голова МЗС Данії скоротив робочий візит в Україні через погіршення погодних умов.

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