Министры иностранных дел ЕС собираются обсудить Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Министры иностранных дел Европейского Союза на заседании 18 февраля будут говорить о том, как ЕС может помочь украинскому Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин журналистам в ходе совместной с главами МИД Дании и Чехии рабочей поездки в Мариуполе, передает корреспондент УНН.
"Рад, что получив сегодняшнюю эмоцию, они (министры иностранных Чешской Республики Томаш Петршичек и Дании Андерс Самуэльсен - ред.) вместе со мной будут говорить с нашими друзьями и коллегами 18 февраля в ходе заседания министров иностранных дел ЕС о том, как ЕС может помочь украинскому Донбассу", - сказал министр.
По его словам, помощь и поддержка ЕС необходимы сейчас всему украинскому Донбассу и украинском Югу.
"В смысле инфраструктурных проектов: конечно, нам нужна классная дорога на Запорожье. Конечно, нужна классная дорога вдоль побережья, конечно, нам нужна железная дорога, конечно, и аэропорт, если безопасность все же будет с нами", - добавил он.
Как сообщал УНН, министры иностранных дел Дании и Чехии Андерс Самуэльсен и Томаш Петршичек осудили действия России и призвали его к немедленному освобождению 24-х украинских военнопленных, если же Москва откажется - ее ждут новые санкции.
Напомним, во вторник, 29 января началась совместная рабочая поездка министров иностранных дел Украины Павла Климкина, Чешской Республики Томаша Петршичека и Королевства Дания Андерса Самуэльсен в Мариуполь.
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