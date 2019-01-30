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Министры иностранных дел ЕС собираются обсудить Донбасс

Министры иностранных дел ЕС собираются обсудить Донбасс

Киев  •  УНН

 • 9372 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Министры иностранных дел Европейского Союза на заседании 18 февраля будут говорить о том, как ЕС может помочь украинскому Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин журналистам в ходе совместной с главами МИД Дании и Чехии рабочей поездки в Мариуполе, передает корреспондент УНН.

"Рад, что получив сегодняшнюю эмоцию, они (министры иностранных Чешской Республики Томаш Петршичек и Дании Андерс Самуэльсен - ред.) вместе со мной будут говорить с нашими друзьями и коллегами 18 февраля в ходе заседания министров иностранных дел ЕС о том, как ЕС может помочь украинскому Донбассу", - сказал министр.

По его словам, помощь и поддержка ЕС необходимы сейчас всему украинскому Донбассу и украинском Югу.

"В смысле инфраструктурных проектов: конечно, нам нужна классная дорога на Запорожье. Конечно, нужна классная дорога вдоль побережья, конечно, нам нужна железная дорога, конечно, и аэропорт, если безопасность все же будет с нами", - добавил он.

Как сообщал УНН, министры иностранных дел Дании и Чехии Андерс Самуэльсен и Томаш Петршичек осудили действия России и призвали его к немедленному освобождению 24-х украинских военнопленных, если же Москва откажется - ее ждут новые санкции.

Напомним, во вторник, 29 января началась совместная рабочая поездка министров иностранных дел Украины Павла Климкина, Чешской Республики Томаша Петршичека и Королевства Дания Андерса Самуэльсен в Мариуполь.

Глава МИД Дании сократил рабочий визит в Украину из-за ухудшения погодных условий.

Украинские Национальные Новости

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