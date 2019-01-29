Високопосадовці ЄС почали важливий оціночний візит до Приазов’я

"Починається важливий оціночний візит посадовців ЄС високого рівня до Приазов’я", - йдеться в повідомленні.



Головна мета місії ЄС на високому рівні – оцінка економічної, соціальної та політичної ситуації в регіоні, який відчутно постраждав від режиму перевірок, який Росія ввела на Азовському морі.



За результатами висновків, які отримає місія, ЄС проведе оцінку того, як посилити підтримку Приазов’я – зокрема, ґрунтуючись на чинних програмах та у співпраці з європейськими фінансовими інституціями.

Делегацію високого рівня очолять Томас Майр-Гартінг, Виконавчий директор з питань Європи та Центральної Азії в Європейській службі зовнішньої дії, та Петер Ваґнер, керівник Групи підтримки України при Єврокомісії. До її складу також входитимуть представники низки інших департаментів Єврокомісії.



Крім того, сьогодні розпочалась спільна робоча поїздка міністрів закордонних справ України Павла Клімкіна, Чеської Республіки – Томаша Петршічека та Королівства Данія – Андерса Самуельсена до Маріуполю.



Програмою поїздки передбачено, зокрема, відвідання КПВВ "Гнутове" та огляд акваторії Маріупольського морського порту.



Як повідомляв УНН, за словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, метою місії ЄС є "оцінка можливості спільної реалізації низки проектів інфраструктурного розвитку Приазов’я".