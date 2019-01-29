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Высокопоставленные чиновники ЕС начали важный оценочный визит в Приазовье

Высокопоставленные чиновники ЕС начали важный оценочный визит в Приазовье

Киев  •  УНН

 • 8674 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Во вторник, 29 января группа должностных лиц Европейского Союза высокого уровня начала важный оценочный визит в Приазовье. Об этом говорится в сообщении в Twitter делегации ЕС в Украине, передает УНН.

"Начинается важный оценочный визит чиновников ЕС высокого уровня в Приазовье", - говорится в сообщении.

Главная цель миссии ЕС на высоком уровне - оценка экономической, социальной и политической ситуации в регионе, который ощутимо пострадал от режима проверок, который Россия ввела на Азовском море.

По результатам выводов, которые получит миссия, ЕС проведет оценку того, как усилить поддержку Приазовья - в частности, основываясь на действующих программах и в сотрудничестве с европейскими финансовыми институтами.

Делегацию высокого уровня возглавят Томас Майр-Гартинг, Исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего действия, и Петер Вагнер, руководитель Группы поддержки Украины при Еврокомиссии. В ее состав также войдут представители ряда других департаментов Еврокомиссии.

Кроме того, сегодня началась совместная рабочая поездка министров иностранных дел Украины Павла Климкина, Чешской Республики - Томаша Петршичека и Королевства Дания - Андерса Самуэльсен к Мариуполю.

Программой поездки предусмотрено, в частности, посещение КПВВ "Гнутово" и обзор акватории Мариупольского морского порта.

Как сообщал УНН, по словам премьер-министра Украины Владимир Гройсман, целью миссии ЕС "оценка возможности совместной реализации ряда проектов инфраструктурного развития Приазовья".

Украинские Национальные Новости

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