Глави МЗС України та Данії скасували переговори через погодні умови

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Голова МЗС Данії Андерс Самуельсен скоротив робочий візит в Україні через погіршення погодних умов. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр МЗС.

"У зв’язку зі скороченням тривалості робочого візиту в Україну Міністра закордонних справ Королівства Данія Андерса Самуельсена через погіршення погодних умов в аеропорту "Бориспіль", усі заходи, заплановані на 30 січня 2019 р. скасовано", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві зазначили, що було відмінено переговори а також спільну прес-конференцію міністрів закордонних справ України та Данії.

Як повідомляв УНН, глави МЗС Данії та Чехії Андерс Самуельсен та Томаш Петршічек засудили дії Росії та закликали її до негайного звільнення  24-х українських військовополонених. 

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