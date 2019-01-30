Главы МИД Украины и Дании отменили переговоры из-за погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Глава МИД Дании Андерс Самуэльсен сократил рабочий визит в Украину из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр МИД.
"В связи с сокращением продолжительности рабочего визита в Украину министра иностранных дел Королевства Дания Андерса Самуэльсен за ухудшения погодных условий в аэропорту "Борисполь", все мероприятия, запланированные на 30 января 2019 отменено", - говорится в сообщении.
В Министерстве отметили, что были отменены переговоры а также совместную пресс-конференцию министров иностранных дел Украины и Дании.
Как сообщал УНН, главы МИД Дании и Чехии Андерс Самуэльсен и Томаш Петршичек осудили действия России и призвали его к немедленному освобождению 24-х украинских военнопленных.