Постпред Украины при ООН: Россия готовит почву, чтобы не признать результаты выборов в Украине

“(На Востоке Украины — ред.) происходит столько событий, что Совбез можно было бы созвать ежедневно. Например, сбивание самолета рейса MH17. Почему мы не созвали заседание Совбеза в тот день? Или обстрел Мариуполя или других украинских городов, где погибли тысячи людей?”, — отметил Ельченко.

По его словам, Украина на заседании обязательно скажет все то, что должна сказать, так же как и её партнеры в Совбезе.

“Не думаю, что эта встреча будет иметь какие-то другие результаты, чем полученные на предыдущих заседаниях Совета Безопасности по Украине”, — сказал он.

“Они (россияне — ред.) обычно делают все, что могут, я бы сказал, для того чтобы создать ситуацию, когда некоторые про-российские кандидаты могли бы быть избраны на пост Президента Украины, что не представляется возможным. Но это никогда не произойдет, и Украина уже совсем не та, что была 5 лет назад. Такие ожидания безосновательны, поэтому они, наверное, просто готовят почву для того, чтобы не признать результаты этих выборов в Украине, что является очень неразумным, я бы сказал”, - заявил дипломат.

Как отмечал УНН, члены Совбеза ООН сделали заявление за минуты до заседания по Украине.