Представитель ФРГ в Совбезе о словах россиян: сложилось впечатление будто Украина напала на РФ

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Киев  •  УНН

 • 13079 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген, услышав выступление российской стороны на заседании Совета Безопасности ООН, в шутку предположил, что это, пожалуй, Украина напала на Россию, передает корреспондент УНН.

“Я только что слышал выступление Василия (Небензи, постпреда РФ в ООН — ред.), у меня сложилось впечатление, что это Украина напала на Россию, а не наоборот”, — сказал Хойсген.

Он поблагодарил основных докладчиков о ситуации в Украине — помощника Генсекретаря ООН Урсулу Мюллер, послов ОБСЕ Апакана и Сайдика.

“Когда я услышал, что российские друзья поставили этот пункт (Минские соглашения — ред.) в повестку дня, я почувствовал определённую неловкость. Действительно, мы уже четыре года говорим о Минских договоренностях, и сегодня действительно своего рода юбилей, но не только по этой причине мы можем сегодня говорить об этом. В этом году мы ещё отметим 25-летие Будапештского меморандума”, — отметил посол.

"Для тех, кто не знает — в 1994 году, когда Украина ещё имела ядерное орудие, она от него отказалась в обмен на гарантии национального суверенитета и территориальной целостности страны Россией. И мы увидели, что случилось потом с суверенитетом и территориальной целостностью, и что это означает для мирового разоружения, международного порядка, основанного на праве, и для международного порядка в целом",- добавил он.

Как сообщал УНН, Россия готовит почву, чтобы не признать результаты выборов в Украине.

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