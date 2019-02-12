США в ООН подчеркнули недвусмысленную позицию по Украине и назвали инициативу РФ иронической

“Мы выходим на пятую годовщину российской агрессии против Украины — тысячи людей погибли, полтора миллиона перемещено, миллионы нуждаются в срочной помощи. Давайте четко скажем: именно Россия должна прекратить этот конфликт”, — сказал он, отметив, что лишь вывод вооруженных сил с Востока Украины и Крыма — единственный приемлимый итог, с которым США могут согласится.

“США подчеркивают недвусмысленную позицию по Украине. Мы не признаем аннексию Крыма, никогда не согласимся с чем-то, что бы было меньше полного восстановления контроля Украины на своей территории, будь то на Востоке Украины или Крыму, включая территориальные воды”, — заявив он.

По словам посла, санкции США, связанные с Донбассом, будут оставаться, пока РФ в полной мере не выполнит Минские соглашени, а санкции, связанные с Крымом, будут продолжаться до тех пор, пока полуостров не будет возвращён Россией под контроль Украины.

“Россия созвала сегодняшнее заседание для обсуждения Минских соглашений не может не вызвать иронии, поскольку именно Россия не выполняет эти соглашения”, — отметил Коэн.

По словам дипломата, Россия продолжает вооружать, готовить марионеточные силы на Востоке Украины в разрез со своими обязательствами по Минским соглашениям, включая обеспечение незамедлительного прекращения огня. “Россия нарушала эти и другие правила с самого начала”, — отметил он.

Дипломат так же призвал Россию освободить захваченных украинских моряков и суда, а так же обеспечить свободу судоходства в Чёрном и Азовском морях.

"США, ЕС и его члены вместе с многими другими странами выступают против России в связи с незаконным контролем над Востоком Украины, Крымом и прибрежными водами. С народом Украины мы выступаем вместе",- заявил он.

Как отмечал УНН, постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген, услышав выступление российской стороны на заседании Совета Безопасности ООН, в шутку предположил, что это, пожалуй, Украина напала на Россию.