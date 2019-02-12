Украина в ООН: Россия саботировала выполнение соглашений о прекращении огня 18 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Начиная с 2015 года Россия 18 раз саботировала выполнение соглашений о прекращении огня на Донбассе. Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявил Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, передает корреспондент УНН.
“Начиная с 2015 года РФ 18 раз по сути саботировала выполнение соглашений о прекращении огня”, — сказал дипломат.
По его словам, в этот период было более 54 тысяч случаев нарушения прекращения огня, а в почти 6 тысячах эпизодов российские силы применяли оружейные системы, запрещены по Минским договоренностям.
Как сообщал УНН, США в ООН подчеркнули недвусмысленную позицию по Украине и назвали инициативу РФ ироничной.