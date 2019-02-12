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ООН: конфликт в Украине не спящий или замороженный

ООН: конфликт в Украине не спящий или замороженный

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) не оценивает конфликт в Украине как спящий или замороженный. Об этом заявил во вторник помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Енча, выступая с докладом Совету Безопасности, информирует УНН.

“Как регулярно демонстрируют инциденты, происходящие на протяжении последних пяти лет, конфликт в восточной Украине не является ни спящим, ни замороженным, — сказал он. — Это конфликт в самом сердце Европы, в результате которого продолжают гибнуть люди”.

Представитель организации также констатировал, что “военные позиции обеих сторон в так называемой „серой зоне“ сближаются, в то время как использование тяжелого вооружения и их дислокация вблизи линии соприкосновения становится реальностью”.

Напоминаем, начиная с 2015 года Россия 18 раз саботировала выполнение соглашений о прекращении огня на Донбассе. Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявил Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

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