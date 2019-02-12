ООН: конфликт в Украине не спящий или замороженный

“Как регулярно демонстрируют инциденты, происходящие на протяжении последних пяти лет, конфликт в восточной Украине не является ни спящим, ни замороженным, — сказал он. — Это конфликт в самом сердце Европы, в результате которого продолжают гибнуть люди”.

Представитель организации также констатировал, что “военные позиции обеих сторон в так называемой „серой зоне“ сближаются, в то время как использование тяжелого вооружения и их дислокация вблизи линии соприкосновения становится реальностью”.

Напоминаем, начиная с 2015 года Россия 18 раз саботировала выполнение соглашений о прекращении огня на Донбассе. Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявил Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.