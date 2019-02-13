Украина в ТКГ вновь требовала освободить военнопленных моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона повторила требование заложников, а именно "немедленное освобождение военнопленных моряков без всяких предпосылок". Об этом написала первый вице-спикер парламента, уполномоченное Президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"О заложниках. На ТКГ мы повторили требование - немедленное освобождение военнопленных моряков без всяких предпосылок", - написала Геращенко.
Однако, по ее словам, представитель России Борис Грызлов неоднократно пытался перебивать украинскую сторону, заявляя что "Минск - это не та площадка, где должны обсуждать судьбу военнопленных".
Однако, по словам Геращенко, военнопленные подпадают под пункт 6 Минских соглашений - "немедленное освобождение всех незаконно удерживаемых, которых страна-агрессор держит в связи с конфликтом".
Кроме того, украинская сторона в очередной раз предложила России отобрать 25 своих граждан и предложили различные форматы увольнения: широкий 25/25 (русских на политзаключенных Кремля), и 19/72, предложили несколько других форматов.
А если "РФ не готова забрать всех своих", украинская сторона предложили несколько узких форматов: начать с освобождения тех, кто нуждается в медлечении.
"Мы также готовы передать трех россиян из списка 25 российским консулам в обмен на наших военных, 4 года удерживают в Донецке - C. Глондаря, А. Коринькова, Б. Пантюшенко, но и на это россияне не дают согласия. Продолжаем давить, чтобы вытянуть ребят", - добавила Геращенко.
Напомним, на сегодня в Минске было запланировано очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
Украинская сторона в ходе заседания ТКГ в Минске обратилась с инициативой передать трех россиян, осужденных за преступления на Донбассе, в обмен на трех граждан Украины, четыре года удерживают в Донецке.
Напомним, Россия в Минске категорически отказалась обсуждать передачу россиян в обмен на политзаключенных Кремля украинцев.