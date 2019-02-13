Украина в ТКГ вновь требовала освободить военнопленных моряков

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона повторила требование заложников, а именно "немедленное освобождение военнопленных моряков без всяких предпосылок". Об этом написала первый вице-спикер парламента, уполномоченное Президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.