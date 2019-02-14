Ирина Геращенко: никаких российских наблюдателей на наших выборах не будет

“Никаких российских наблюдателей на наших президентских и парламентских выборах в каких-либо международных миссиях в Украине не будет. Это наше сувереннне право — защищать Украину от представителей страны — агрессора, от тех, кто поддерживает войну в Донбассе и кражу Крыма... Россияне не могут наблюдать за украинскими выборами до тех пор, пока РФ не отдаст нам Крым и Донбасс, не освободит наших заложников и военнопленных, не заберет свое оружие и технику и не уйдет”, — сообщила она в заметке.

Она также добавила, что: “выражаю глубокое беспокойство, что в официальном отчете БДИПЧ ОБСЕ о мониторинге президентских и думских выборов в РФ нет ни слова о фальсификации этих выборов в Крыму... где оккупанты проводят псевдовыборы на украденных территориях”.

Геращенко объяснила, что каждая страна руководствуется исключительно своими национальными интересами, решая, кого пускать, а кого нет на свою территорию.

Как сообщал УНН, РФ блокирует право заложников в ОРДЛО на звонок и письма.