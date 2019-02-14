За сутки открыто 3 уголовных производства за подкуп избирателей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. За прошедшие сутки, 13 февраля, Национальная полиция Украина открыла три уголовных производства за подкуп избирателей и одно - за препятствование осуществлению избирательного права. Об этом сообщает департамент Национальной полиции Украины, передает УНН.
"В Черновицкой и Ровенской областях в полицию поступили заявления от граждан о подкупе избирателей. Поэтому по данным фактам открыто три уголовных производства по ч.2 ст.160 (подкуп избирателя, участника референдума - ред.) Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.
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В Черкасской области обращения поступило от народного депутата, относительно препятствования свободному осуществлению гражданами своего избирательного права. По данному факту следственное ведомство открыло уголовное производство по ч.3 ст.157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя - ред.) Уголовного кодекса Украины.
В полиции добавили, всего за минувшие сутки на территории государства зарегистрировано 57 сообщений о событиях, связанных с выборами. А с начала предвыборной кампании - 1222 сообщения.
Из них по 52 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. В частности, 31 уголовное производство касается нарушений избирательного законодательства, еще 21 уголовное производство, связанное с проведением избирательной кампании. Также составлен 303 административных протокола. Проводится проверка 273 сообщений.
Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 90 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ на очередных выборах Президента Украины 31 марта.