На Буковині невідомий пропонував підкупити виборця

Мешканка міста Заставна повідомила поліції про дзвінок з боку невідомої особи. Незнайомець пропонував за гроші сприяти пошуку осіб для голосування на виборах Президента України за окремого кандидата.

За вказаним фактом було відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 160 ККУ - Підкуп виборця, учасника референдуму. Триває досудове слідство.

Всього від початку передвиборної агітації до поліції Буковини надійшло 20 повідомлень, за ними відкрито 2 кримінальних провадження і складено 19 адміністративних протоколів. Судом притягнуто до адміністративної відповідальності 2 особи.

Як повідомляв УНН, за добу поліція відкрила три кримінальні провадження за підкуп виборців та одне - за перешкоджання здійсненню виборчого права.