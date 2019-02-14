На Буковине неизвестный предлагал подкупить избирателя
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В городе Заставна Черновицкой области неизвестный по телефону предлагал деньги за нарушение избирательного законодательства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции в Черновицкой области.
Жительница города Заставна сообщила полиции о звонке со стороны неизвестного лица. Незнакомец предлагал за деньги способствовать поиску лиц для голосования на выборах Президента Украины отдельного кандидата.
По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 160 УКУ - Подкуп избирателя, участника референдума. Продолжается досудебное следствие.
Всего с начала предвыборной агитации в полицию Буковины поступило 20 сообщений, за ними открыто 2 уголовных производства и составлено 19 административных протоколов. Судом привлечены к административной ответственности 2 человека.
Как сообщал УНН, за сутки полиция открыла три уголовных производства по подкуп избирателей и одно - за препятствование осуществлению избирательного права.