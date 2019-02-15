За сутки полицию известили о 49 избирательных нарушениях
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. За прошедшие сутки Нацполиция зарегистрировала 49 сообщений от граждан о нарушении избирательного законодательства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
Сейчас из 49 сообщений о нарушениях, связанных с выборами, поступивших 14 февраля, 3 подтверждены. За ними начато досудебное расследование.
Как сообщал УНН, в городе Застава Черновицкой области неизвестный по телефону предлагал местной жительнице за деньги способствовать поиску лиц для голосования на выборах Президента Украины за отдельного кандидата.
В течение 13 февраля полиция открыла три уголовных производства по подкупу избирателей и одно - за препятствование осуществлению избирательного права.