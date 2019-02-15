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В СБУ заявили об очередной попытке спецслужб РФ вмешаться в выборы

В СБУ заявили об очередной попытке спецслужб РФ вмешаться в выборы

Киев  •  УНН

 • 7671 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Днепре сотрудники СБУ заблокировала очередные попытки российских спецслужб вмешаться в избирательный процесс в Украине. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передаёт УНН.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что кураторы из РФ привлекали жителей Днепропетровской области к распространению в социальных сетях фейковых провокационных материалов, которые влияют на электоральные настроения населения", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования сотрудники СБУ обнаружили, что житель Днепра распространял в соцсетях информацию с публичными призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также другие деструктивные материалы.

Во время проведения следственных действий правоохранители установили, что злоумышленник вёл электронную переписку с жителем российского города Ростов-на-Дону, который ставил задачу по распространению фейковых новостей о ситуации в Украине в политической, религиозной и социально-экономической сфере. После начала избирательной кампании гражданин РФ предоставлял исполнителю для распространения негативные материалы о визитах кандидатов на должность президента Украины к населённым пунктам области.

Сотрудники СБУ выяснили, что россиянин также через соцсети подыскивал жителей Украины, которые имеют травматическое или пневматическое оружие с соответствующими разрешениями, для их дальнейшего привлечения к митингам и массовым беспорядкам накануне и во время проведения выборов президента.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ, ведётся досудебное расследование.

Кроме того, следователи СБУ объявили подозрения в совершении преступлений против основ национальной безопасности ещё двум жителям области, которые российские спецслужбы привлекли к мероприятиям по подготовке к вмешательству в ход будущих выборов президента.

Напомним, за минувшие сутки полицию известили о 49 избирательных нарушениях.

Как сообщал УНН, в Украине разоблачили общественную организацию, которая пропагандировала идеи "русского мира".

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