В СБУ заявили об очередной попытке спецслужб РФ вмешаться в выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Днепре сотрудники СБУ заблокировала очередные попытки российских спецслужб вмешаться в избирательный процесс в Украине. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передаёт УНН.
"Оперативники спецслужбы задокументировали, что кураторы из РФ привлекали жителей Днепропетровской области к распространению в социальных сетях фейковых провокационных материалов, которые влияют на электоральные настроения населения", - говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования сотрудники СБУ обнаружили, что житель Днепра распространял в соцсетях информацию с публичными призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также другие деструктивные материалы.
Во время проведения следственных действий правоохранители установили, что злоумышленник вёл электронную переписку с жителем российского города Ростов-на-Дону, который ставил задачу по распространению фейковых новостей о ситуации в Украине в политической, религиозной и социально-экономической сфере. После начала избирательной кампании гражданин РФ предоставлял исполнителю для распространения негативные материалы о визитах кандидатов на должность президента Украины к населённым пунктам области.
Сотрудники СБУ выяснили, что россиянин также через соцсети подыскивал жителей Украины, которые имеют травматическое или пневматическое оружие с соответствующими разрешениями, для их дальнейшего привлечения к митингам и массовым беспорядкам накануне и во время проведения выборов президента.
В рамках уголовного производства, открытого по ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ, ведётся досудебное расследование.
Кроме того, следователи СБУ объявили подозрения в совершении преступлений против основ национальной безопасности ещё двум жителям области, которые российские спецслужбы привлекли к мероприятиям по подготовке к вмешательству в ход будущих выборов президента.
Напомним, за минувшие сутки полицию известили о 49 избирательных нарушениях.
Как сообщал УНН, в Украине разоблачили общественную организацию, которая пропагандировала идеи "русского мира".