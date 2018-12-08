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В Україні викрили громадську організацію, що пропагувала ідеї "руського миру"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили та блокували діяльність однієї з громадських організації, яка проводила антиукраїнську діяльність на території нашої держави, передає УНН із посиланням на прес-службу СБУ.

В Україні викрили громадську організацію, що пропагувала ідеї "руського миру"

“Оперативники спецслужби встановили, що представники проросійської структури, яка функціонувала в одному з регіонів України займались пропагуванням ідей так званого „руського миру“. На замовлення та фінансування спецслужб РФ агітатори, зокрема виготовляли і розповсюджували матеріали спрямовані на порушення територіальної цілісності нашої країни”, — йдеться у повідомленні.

Під час санкціонованих слідчих дій у фігурантів справи правоохоронці виявили друковану продукцію, оргтехніку та інші предмети, які підтверджують протиправну діяльність.

В межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Нагадаємо, співробітники СБУ у листопаді провели низку санкціонованих обшуків у “громадських діячів”, які за завданням спецслужб РФ сприяють дестабілізації суспільно-політичної обстановки в Україні у межах кримінального провадження відкритого за статтями 109 і 111 Кримінального кодексу України. 

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