В Украине разоблачили общественную организацию, что пропагандировала идеи "русского мира"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали деятельность одной из общественных организаций, которая проводила антиукраинскую деятельность на территории нашего государства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что представители пророссийской структуры, которая функционировала в одном из регионов Украины занимались пропагандой идей так называемого "русского мира". По заказу и при финансировании спецслужб РФ агитаторы, в частности изготавливали и распространяли материалы направленные на нарушение территориальной целостности нашей страны", - говорится в сообщении.
Во время санкционированных следственных действий у фигурантов дела правоохранители обнаружили печатную продукцию, оргтехнику и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
Напомним, сотрудники СБУ в ноябре провели ряд санкционированных обысков в "общественных деятелей", которые по заданию спецслужб РФ способствуют дестабилизации общественно-политической обстановки в Украине в рамках уголовного производства открытого по статьям 109 и 111 Уголовного кодекса Украины.