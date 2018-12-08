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В Украине разоблачили общественную организацию, что пропагандировала идеи "русского мира"

Киев • УНН

 • 10989 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали деятельность одной из общественных организаций, которая проводила антиукраинскую деятельность на территории нашего государства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В Украине разоблачили общественную организацию, что пропагандировала идеи "русского мира"

"Оперативники спецслужбы установили, что представители пророссийской структуры, которая функционировала в одном из регионов Украины занимались пропагандой идей так называемого "русского мира". По заказу и при финансировании спецслужб РФ агитаторы, в частности изготавливали и распространяли материалы направленные на нарушение территориальной целостности нашей страны", - говорится в сообщении.

Во время санкционированных следственных действий у фигурантов дела правоохранители обнаружили печатную продукцию, оргтехнику и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Напомним, сотрудники СБУ в ноябре провели ряд санкционированных обысков в "общественных деятелей", которые по заданию спецслужб РФ способствуют дестабилизации общественно-политической обстановки в Украине в рамках уголовного производства открытого по статьям 109 и 111 Уголовного кодекса Украины.

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