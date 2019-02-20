СБУ будет противодействовать вмешательству российских спецслужб в выборы через мессенджеры
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Служба безопасности Украины будет противодействовать вмешательству спецслужб Российской Федерации в избирательные процессы страны из-за использования мессенджеров. Об этом в СБУ сообщили в ответ на информационный запрос УНН.
"Служба безопасности Украины в пределах компетенции осуществляет мероприятия по противодействию попыткам вмешательства спецслужб РФ в избирательные процессы в Украине. В случае получения информации о конкретных фактах использования коммуникативных возможностей социально ориентированных и общедоступных ресурсов сети Интернет, в том числе приложений для обмена мгновенными сообщениями, будут приниматься соответствующие определенные законодательством меры, направленные на защиту информационной безопасности нашего государства", - отметили в спецслужбе.
Напомним, в СБУ заявили об очередной попытке спецслужб РФ вмешаться в выборы. Кураторы из РФ привлекали жителей Днепропетровской области к распространению в социальных сетях фейковых провокационных материалов, которые влияют на электоральные настроения населения.