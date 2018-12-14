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Спецслужби РФ намагались через Facebook та Twitter вплинути на вибори в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Співробітники Служби безпеки України зафіксували масові спроби використання спецслужбами РФ соціальних мереж “Facebook” та “Twitter” з метою втручання у виборчі процеси в Україні. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.

Спецслужби РФ намагались через Facebook та Twitter вплинути на вибори в Україні

“Оперативники СБ України встановили, що до реалізації цього механізму залучається ТОВ „Агенство Інтернет Досліджень“ (ООО „Агентство Интернет Исследований“), яке, за отриманими від партнерів даними та власною інформацією СБУ, причетне до розвідувально-підривної діяльності РФ та втручання у виборчі процеси багатьох демократичних країн світу”, — повідомили в СБУ.

Так, за інформацією Служби безпеки, напередодні президентських та парламентських виборів в Україні у 2019 році до українців від цієї російської “фабрики тролів” почали надходити пропозиції нібито від комерційно зацікавлених осіб.

У них за грошову винагороду українським користувачам пропонували надати тимчасовий доступ до так званого рекламного кабінету акаунтів у соціальних мережах “Facebook” та “Twitter” для начебто поширення через них таргетингової реклами та просування комерційних інтересів.

“Насправді отримані представниками країни-агресора права доступу до акаунтів українців у соціальних мережах будуть використані спецслужбами РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності, маніпулювання суспільною свідомістю, втручання у передвиборчі процеси, а також поширення антиукраїнських матеріалів, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки в державі”, — йдеться в повідомленні.

У СБУ закликали українських користувачів соцмереж у разі отримання від невідомих людей таких пропозицій, а також виявлення фактів розміщення у соціальних мережах публікацій, в яких будуть міститись ознаки вчинення злочинів, повідомляти на гарячу лінію Служби безпеки.

Зазначається, що відповідальність за можливі протиправні дії, згідно з чинним законодавством, буде нести власник, або особа, яка зареєструвала акаунт у соцмережах.

Як повідомляв УНН, у Львові, співробітниками Служби безпеки України було викрито підприємців, які за допомогою російських програм отримали доступ до інформаційно-телекомунікаційних систем понад ста державних та військових установ, підприємств та організацій.

Нагадаємо, у РНБО заявили, що готові до загрози російського впливу на Україну перед виборами.

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