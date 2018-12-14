У РНБО готові до загрози російського впливу на Україну перед виборами
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Наступний рік стане принципово важливим для нашої держави, зокрема, у зв'язку із президентськими та парламентськими виборами, у які намагатиметься втрутитись агресор. Про це заявив керівник служби з питань інформаційної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України Валентин Петров, передає УНН з посиланням на прес-службу РНБО.
"Абсолютно зрозуміло, що наш противник намагатиметься скористатися цим. "Військова карта" є, розгортаються військові з'єднання на кордоні. Це дійсно страшна сила, і ця сила не тільки для України - в її планах пройти Україну наскрізь, і, рухаючись далі, через Білорусь вийти на країни Балтії, Польщу", - сказав Петров.
При цьому він наголосив, що росіяни спробують вплинути на ситуацію у нашій державі напередодні виборів гібридними засобами "через інформаційну та кіберкампанію". Але "сектор безпеки і оборони готовий до цих загроз", додав Петров.
Нагадаємо, у РНБО не виключили глобального конфлікту в найближчі роки.