В СНБО готовы к угрозе российского влияния на Украину перед выборами
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Следующий год станет принципиально важным для нашего государства, в частности, в связи с президентскими и парламентскими выборами, в которые будет пытаться вмешаться агрессор. Об этом заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"Совершенно ясно, что наш противник будет пытаться воспользоваться этим. "Военная карта" есть, разворачиваются военные соединения на границе. Это действительно страшная сила, и эта сила не только для Украины - в ее планах пройти Украину насквозь, и, двигаясь дальше, через Беларусь выйти на страны Балтии, Польшу", - сказал Петров.
При этом он отметил, что россияне попытаются повлиять на ситуацию в нашем государстве накануне выборов гибридными средствами "через информационную и киберкампанию". Но "сектор безопасности и обороны готов к этим угрозам", добавил Петров.
Напомним, в СНБО не исключили глобального конфликта в ближайшие годы.