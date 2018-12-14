В СНБО готовы к угрозе российского влияния на Украину перед выборами

"Совершенно ясно, что наш противник будет пытаться воспользоваться этим. "Военная карта" есть, разворачиваются военные соединения на границе. Это действительно страшная сила, и эта сила не только для Украины - в ее планах пройти Украину насквозь, и, двигаясь дальше, через Беларусь выйти на страны Балтии, Польшу", - сказал Петров.

При этом он отметил, что россияне попытаются повлиять на ситуацию в нашем государстве накануне выборов гибридными средствами "через информационную и киберкампанию". Но "сектор безопасности и обороны готов к этим угрозам", добавил Петров.

Напомним, в СНБО не исключили глобального конфликта в ближайшие годы.