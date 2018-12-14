У РНБО не виключили глобального конфлікту в найближчі роки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Глобальний конфлікт може розгорнутися вже у найближчі роки. Про це заявив керівник служби з питань інформаційної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України Валентин Петров, передає УНН з посиланням на прес-службу РНБО.
"Зараз усі плани переозброєння великих держав, зокрема, РФ, заплановані на 2023-2025 роки. Світ може бути готовим до глобального конфлікту буквально за 6 років, але він може розпочатись і раніше", - заявив Петров.
Аналізуючи ескалацію російської збройної агресії проти України, представник РНБО зауважив, що Україна є не кінцевою метою РФ, а лише елементом підготовки до більш широкого наступу. "Якщо подивитися на сучасні російські військові ініціативи, можна сказати, що це не тільки підготовка до війни з Україною, це один з елементів більш широкого стратегічного розгортання російської наступальної машини. Вона йде від Північного моря аж до Сирії. Фактично можна говорити про підготовку до світової війни", - сказав Петров.
У гіпотетичній третій світовій війні "Росія, посилена ресурсами України - це буде зовсім інша Росія", зазначив Петров, підкресливши, що це поступово усвідомлюємо не лише ми, а й західні еліти, які розуміють, що Україну треба підтримувати.
При цьому, з його слів, незважаючи на ескалацію гібридної агресії РФ та внутрішні проблеми, Україна стає дедалі сильнішою і готова до нових викликів.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп допустив можливість третьої світової через Чорногорію.