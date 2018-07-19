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Трамп допустив можливість Третьої світової через Чорногорію

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Принцип існування НАТО, при якому напад на одного члена альянсу тягне за собою вступ у війну всіх інших держав, легко може привести до Третьої світової війни, упевнений президент США Дональд Трамп. В інтерв'ю Fox News американський лідер змалював гіпотетичний початок глобального конфлікту через Чорногорію, передає УНН.

Під час бесіди господаря Білого дому і ведучого мова зайшла про ставлення Трампа до НАТО. Американський президент знову підтвердив, що не має нічого проти Північноатлантичного альянсу, проте впевнений, що інші члени НАТО повинні “платити за нього”, збільшуючи частку оборонних видатків слідом за США.

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Слідом за цим ведучий звернувся до Трампу з питанням про доцільність п’ятої статті Північноатлантичного договору. “Членство в НАТО накладає зобов’язання вступити у війну, якщо будь-яка інша країна буде атакована. Візьмемо наприклад Чорногорію. Чому мій син повинен відправлятися в Чорногорію, щоб захистити її від нападу?”, — запитав ведучий.

“Я задаюся тим же питанням, — прокоментував слова ведучого Трамп, — Чорногорія це дуже маленька країна з дуже сильним народом. Чорногорці — сильний народ, дуже агресивний. Вони можуть розлютитися, і, — вітаю! — починається Третя світова війна!”, — висловив свою думку американський президент.

Трамп підкреслив, що в цих умовах вважає несправедливою ситуацію, в якій інші країни НАТО не несуть справедливої ​​частки витрат на оборону. “Ми захищаємо їх, а вони навіть не платять за це”, — обурився президент США.

Нагадаємо, США розглядають три пропозиції за підсумками зустрічі президента США Дональда Трампа і його російського колеги Володимира Путіна в Гельсінкі, що передбачають створення нових майданчиків для двосторонніх контактів.

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