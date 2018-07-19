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У конгрес США внесли законопроект щодо санкцій проти "Північного потоку-2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Сенатор-республіканець від штату Вайомінг Джон Баррасо вніс до конгресу США законопроект, що передбачає введення санкцій проти газопроводу “Північний потік-2”. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт політика.

За словами сенатора, санкції проти газопроводу дозволять країнам НАТО уникнути політичних маніпуляцій і примусу з боку Росії. “Такі країни, як Німеччина повинні скорочувати обсяг природного газу, який вони закуповують у Росії, а не підвищувати його”, — йдеться в заяві Баррасо.

Раніше з критикою на адресу “Північного потоку-2” виступав президент США Дональд Трамп. Він заявив, що через підтримку газопроводу Німеччина стала “заручницею” Росії. Німецька канцлерка Ангела Меркель у відповідь сказала, що країна не залежить від інших держав у прийнятті рішень.

Після переговорів зі президентом Росії Володимиром Путіним Трамп заявив, що “Північний потік-2” — це вибір Німеччини. “Вона (канцлер Німеччини Ангела Меркель) платить Росії мільярди доларів. Це її вибір, але чинити так, будучи у НАТО, досить незручно”, — заявив він в інтерв’ю Fox News. У свою чергу Володимир Путін запевнив, що Росія готова зберегти транзит газу через Україну після запуску “Північного потоку-2”.

“Північний потік 2” — проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Північний потік-2 є розширенням “Північного потоку”. Проект “Північний потік” передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Його траса пролягає паралельно діючому магістральному газопроводу Північний потік. Дозвіл на його будівництво видала влада Росії, Швеції, Фінляндії та Німеччини. Очікується, що “Північний потік-2” буде введений в експлуатацію до кінця 2019 року.

Forbes зазначає, що одна з основних цілей проекту — це припинення транзиту газу через Україну. Цей газопровід також унеможливлює схему “віртуального реверсу”, по якій Україна отримувала реально газ від Газпрому, оформлений як по операціях імпорту з Європи без фактичної прокачування таких обсягів. Оскільки частина таких поставок йшла з невибраних квот “take or pay” у європейських споживачів, то припинення “віртуального реверсу” означає істотне подорожчання газу для України і, головне, неможливість споживання газу без дозволу Газпрому.

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