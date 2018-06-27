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США намагаються переконати союзників у Європі відмовитися від "Північного потоку - 2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа не припиняє спроб переконати своїх союзників в Європі відмовитися від планів будівництва газопроводу “Північний потік — 2”. Про це заявив у середу держсекретар Майкл Помпео, виступаючи на слуханнях у комітеті з асигнувань Сенату Конгресу США, передає УНН.

“Ми активно залучені в зусилля на переконання європейських урядів і компаній в тому, що посилення залежності в області енергетики від Росії несумісне з тим, чого ми намагаємося досягти, протидіючи Росії”, — сказав шеф американської дипломатії. Держсекретар зазначив, що в разі реалізації планів будівництва “Північного потоку — 2” у “росіян з’явиться ще більше можливостей чинити політичний вплив” на всі країни Європи.

“Північний потік 2” — проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Північний потік-2 є розширенням “Північного потоку”. Проект “Північний потік” передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Його траса пролягає паралельно діючому магістральному газопроводу Північний потік.

Forbes зазначає, що одна з основних цілей проекту — це припинення транзиту газу через Україну. Цей газопровід також унеможливлює схему “віртуального реверсу”, по якій Україна отримувала реально газ від Газпрому, оформлений як по операціях імпорту з Європи без фактичної прокачування таких обсягів. Оскільки частина таких поставок йшла з невибраних квот “take or pay” у європейських споживачів, то припинення “віртуального реверсу” означає істотне подорожчання газу для України і, головне, неможливість споживання газу без дозволу Газпрому.

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань енергетики Амос Хохштайн вважає, що така шкода призведе до критичного розбалансування державного бюджету України , через що “економіка України впаде”. На його думку це може не тільки вирішити війну на сході України в інтересах Росії, а й істотно збільшити геополітичний вплив Росії в Європі, що суперечить інтересам США.

Як повідомляв УНН, Україна готується до нульового транзиту після будівництва “Північного потоку-2”.

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