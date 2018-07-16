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Путін запевнив, що Росія готова зберегти транзит газу через Україну

Путін запевнив, що Росія готова зберегти транзит газу через Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Президент РФ Володимир Путін запевнив, що Росія готова зберегти транзит газу через Україну після запуску "Північного потоку-2". Про це він повідомив на прес-конференції після саміту з президентом США Дональдом Трампом, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Що стосується "Північного потоку-2", пан президент (Д.Трамп - ред.) висловлював стурбованість у зв'язку з можливим зникненням транзиту через Україну. Я запевнив пана президента в тому, що Росія готова зберегти цей транзит", - заявив В.Путін.

Крім того, за його словами, РФ готова продовжити транзитний контракт, якщо буде врегульовано спір в Стокгольмському арбітражі.

"Більш того, ми готові продовжити транзитний контракт, який закінчується в наступному році, в разі врегулювання спору між господарюючими суб'єктами в Стокгольмському арбітражному суді", - підкреслив президент РФ.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп назвав "жахливою помилкою" російський проект газопроводу "Північний потік-2".

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