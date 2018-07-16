Путин заверил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину

“Что касается „Северного потока-2“, господин президент (Д.Трамп — ред.) высказывал озабоченности в связи с возможным исчезновением транзита через Украину. Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит”, — заявил В.Путин.

Кроме того, по его словам, РФ готова продлить транзитный контракт, если будет урегулирован спор в Стокгольмском арбитраже.

“Более того, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде”, — подчеркнул президент РФ.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп назвал “ужасной ошибкой” российский проект газопровода “Северный поток-2”.