Путин заверил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2". Об этом он сообщил на пресс-конференции после саммита с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Что касается „Северного потока-2“, господин президент (Д.Трамп — ред.) высказывал озабоченности в связи с возможным исчезновением транзита через Украину. Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит”, — заявил В.Путин.
Кроме того, по его словам, РФ готова продлить транзитный контракт, если будет урегулирован спор в Стокгольмском арбитраже.
“Более того, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде”, — подчеркнул президент РФ.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп назвал “ужасной ошибкой” российский проект газопровода “Северный поток-2”.