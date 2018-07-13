Президент США назвал "Северный поток-2" катастрофой и ужасной ошибкой

"Вы спросили о газопроводе. Для меня это трагедия. Я думаю, что они делают ужасную вещь, выбрасывают миллиарды долларов стран, в основном, Германии, в карман России, когда мы пытаемся сделать что-то, чтобы у нас был мир на планете. Немцы делают ужасные вещи. Это - ужасная ошибка. Насколько мне нравится Ангела, я ей об этом открыто сказал, что это - ужасные вещи", - сказал Трамп.

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По его словам, российский проект трубопровода вредит не только Германии, но и НАТО.

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"У вас труба, которая идет из России, и я верю, что Германия получит 50% или 60%, я даже где-то слышал, что 70% энергоресурсов, которые поступают из России. Как вы можете работать, пытаться давить на Россию и требовать от нее мира, если вы получаете от нее энергию. Вы отдали всю свою силу. Это - не позиция силы, это очень плохая позиция для Германии и немецкого народа. И я не думаю, что это хорошо для НАТО", - подчеркнул президент США.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал Европейский Союз остановить строительство российского проекта "Северный поток-2".