Трамп назвав Німеччину "бранцем Росії" через "Північний Потік-2"

"Президент Трамп заявив, що Німеччина є "в’язнем Росії" через проект "газопроводу" на тлі спілкування з главою НАТО", - пише видання.



Президент, схоже, мав на увазі трубопровід "Північний потік 2", уточнює видання. Проти проекту виступають Сполучені Штати та деякі інші члени ЄС.



Трамп заявив, говорячи про Німеччину, що США "повинні захищати вас від Росії", а ви укладаєте цю угоду з Росією. Крім того, за словами американського лідера, через проект Німеччина "повністю контрольована" Росією, пише видання.



Як повідомляв УНН, держави-члени Північноатлантичного альянсу не мають консенсусу щодо проекту “Північний потік-2”.



