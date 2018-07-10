У країн НАТО немає узгодженої позиції щодо “Північного потоку-2”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Держави-члени Північноатлантичного альянсу не мають консенсусу щодо проекту “Північний потік-2”. Про це заявив голова місії НАТО в Україні Александер Вінніков під час дискусій Київського безпекового форуму, передає УНН.
“У НАТО немає узгодженої позиції, консенсусу щодо цього. Лиш те, що ми розглядаємо проект „Північний потік — 2“ як комерційний проект”, — зазначив Вінніков.
За його словами, водночас члени альянсу усвідомлюють, що проект “Газпрому” матиме наслідки у енергетичній безпеці і національній безпеці.
“Дуже важливо впевнитись, що розрізненість джерел постачання (газу — ред.) зберігатиметься для членів альянсу. Втім, як я і казав, наразі не існує узгодженої позиції НАТО щодо цього, окрім тієї, яку я озвучив”, — додав голова місії НАТО.
Нагадаємо, за словами глави Європейської ради Дональда Туска, Європейська комісія намагається створити нові енергетичні правила, які допоможуть зупинити побудову “Північного потоку-2”, але процес не можна назвати продуктивним.