“Ложка дьогтю” на полях саміту: Туск розповів про стратегію ЄС щодо “Північного потоку-2”

“Звісно, ми обговорили цей проект („Північний потік-2“ — ред.), але, на жаль, у нас дуже мало позитивних новин. Наразі Європейська комісія намагається створити нові енергетичні правила, які допоможуть їм зупинити побудову цього проекту. Але наразі я не можу сказати, що процес є абсолютно продуктивним. Я вважаю, що цей проект є помилкою, і він не гратиме в інтересах Європейського союзу”, — сказав Туск.

Він наголосив, що держави-члени ЄС повинні захищати власні інтереси.

Водночас у спільній заяві, зробленій главою Європейської Ради спільно з головою Єврокомісії Жаном Клодом Юнкером, а також президентом України Петром Порошенком за результатами Саміту Україна-ЄС, європейські лідери підтвердили роль України як транзитера газу до держав-членів блоку.

“Ми підтвердили роль України як стратегічної транзитної країни для постачання газу, що забезпечує доступне, безпечне та стабільне постачання до ЄС. У цьому контексті ми знову підтвердили нашу готовність взяти участь у тристоронньому процесі, за сприяння Європейської комісії, щодо системи контрактів на транзит газу до ЄС після 2019 року”, — йдеться в заяві.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко після саміту Україна-ЄС вчергове закликав Європейський союз зупинити будівництво “Північного потоку-2”.