"Ложка дегтя" на полях саммита: Туск рассказал о стратегии ЕС по "Северному потоку-2"

“Конечно, мы обсудили этот проект („Северный поток-2“ — ред.), но, к сожалению, у нас очень мало позитивных новостей. Сейчас Европейская комиссия пытается создать новые энергетические правила, которые помогут им остановить строительство этого проекта. Но пока я не могу сказать, что процесс является продуктивным. Я считаю, что этот проект является ошибкой, и он не будет играть в интересах Европейского союза”, — сказал Туск.

Он отметил, что государства-члены ЕС должны защищать собственные интересы.

В то же время в совместном заявлении, сделанном главой Европейского Совета совместно с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а также президентом Украины Петром Порошенко по результатам саммита Украина-ЕС, европейские лидеры подтвердили роль Украины как транзитера газа в государства-члена блока.

“Мы подтвердили роль Украины как стратегической транзитной страны для поставок газа, которая обеспечивает доступное, безопасное и стабильное снабжение в ЕС. В этом контексте мы подтвердили нашу готовность принять участие в трехстороннем процессе, при содействии Европейской комиссии, по поводу системы контрактов на транзит газа в ЕС после 2019 года”, - говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, П.Порошенко после саммита Украина-ЕС в очередной раз призвал Европейский союз остановить строительство “Северного потока-2”.