Порошенко вчергове закликав ЄС зупинити будівництво “Північного потоку-2”
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав Європейський Союз зупинити побудову російського проекту “Північний потік-2”. Про це Глави держави заявив на спільному брифінгу з главою Європейської ради Дональдом Туском і головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером за підсумками саміту Україна-ЄС у Брюсселі, передає УНН.
“Ми хочемо заявити, що Україна є стратегічним партнером європейських країн, який буде постачати необхідний газ для ЄС. Я хочу ще раз наголосити, що проект „Північний потік-2“ не можливий. І ми закликаємо зупинити побудову даного проекту”, — наголосив Президент.
Як повідомляв УНН, за підсумками саміту Україна-ЄС Президент Петро Порошенко наголосив, що Україна не збирається зменшувати темп запровадження реформ.