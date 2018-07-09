Порошенко вчергове закликав ЄС зупинити будівництво “Північного потоку-2”

“Ми хочемо заявити, що Україна є стратегічним партнером європейських країн, який буде постачати необхідний газ для ЄС. Я хочу ще раз наголосити, що проект „Північний потік-2“ не можливий. І ми закликаємо зупинити побудову даного проекту”, — наголосив Президент.

Як повідомляв УНН, за підсумками саміту Україна-ЄС Президент Петро Порошенко наголосив, що Україна не збирається зменшувати темп запровадження реформ.