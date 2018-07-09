Порошенко в очередной раз призвал ЕС остановить строительство "Северного потока-2"

"Мы хотим заявить, что Украина является стратегическим партнером европейских стран, который будет поставлять необходимый газ для ЕС. Я хочу еще раз подчеркнуть, что проект "Северный поток-2" не возможен. И мы призываем остановить строительство данного проекта", - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНН, по итогам саммита Украина-ЕС Президент Петр Порошенко подчеркнул, что Украина не собирается сбавлять темп внедрения реформ.