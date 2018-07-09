Порошенко в очередной раз призвал ЕС остановить строительство "Северного потока-2"

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 55448 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106523 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127892 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135191 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171052 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154000 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141605 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130496 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182695 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118348 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Порошенко в очередной раз призвал ЕС остановить строительство "Северного потока-2"

Порошенко в очередной раз призвал ЕС остановить строительство "Северного потока-2"

Киев  •  УНН

 • 8982 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал Европейский Союз остановить строительство российского проекта "Северный поток-2". Об этом глава государства заявил на совместном брифинге с главой Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе, передает УНН.

"Мы хотим заявить, что Украина является стратегическим партнером европейских стран, который будет поставлять необходимый газ для ЕС. Я хочу еще раз подчеркнуть, что проект "Северный поток-2" не возможен. И мы призываем остановить строительство данного проекта", - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНН, по итогам саммита Украина-ЕС Президент Петр Порошенко подчеркнул, что Украина не собирается сбавлять темп внедрения реформ.

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