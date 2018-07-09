Порошенко в очередной раз призвал ЕС остановить строительство "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал Европейский Союз остановить строительство российского проекта "Северный поток-2". Об этом глава государства заявил на совместном брифинге с главой Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе, передает УНН.
"Мы хотим заявить, что Украина является стратегическим партнером европейских стран, который будет поставлять необходимый газ для ЕС. Я хочу еще раз подчеркнуть, что проект "Северный поток-2" не возможен. И мы призываем остановить строительство данного проекта", - подчеркнул Президент.
Как сообщал УНН, по итогам саммита Украина-ЕС Президент Петр Порошенко подчеркнул, что Украина не собирается сбавлять темп внедрения реформ.