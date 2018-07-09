Порошенко після саміту Україні-ЄС: ми не збираємося зменшувати темп реформ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Україна не збирається зменшувати темп запровадження реформ. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на спільному брифінгу з головою Європейської ради Дональдом Туском і головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером за підсумками саміту Україна-ЄС у Брюсселі, передає УНН.
“Ми не збираємося зменшувати темп просування реформ в Україні, і ми абсолютно віддані економічній стабілізації та економічному росту країни”, — наголосив він.
Також Президент привітав рішення ЄС щодо надання Україні макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1 млрд євро.
Як повідомляв УНН, у Брюсселі розпочався саміт Україна-ЄС.