Порошенко після саміту Україні-ЄС: ми не збираємося зменшувати темп реформ

КИЇВ. 9 липня. УНН. Україна не збирається зменшувати темп запровадження реформ. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на спільному брифінгу з головою Європейської ради Дональдом Туском і головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером за підсумками саміту Україна-ЄС у Брюсселі, передає УНН.