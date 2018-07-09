Порошенко после саммита Украина-ЕС: мы не собираемся сбавлять темп реформ

"Мы не собираемся сбавлять темп продвижения реформ в Украине, и мы абсолютно преданы экономической стабилизации и экономическому росту страны", - подчеркнул он.

Также Президент приветствовал решение ЕС о предоставлении Украине макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро.

Как сообщал УНН, в Брюсселе начался саммит Украина-ЕС.