Порошенко после саммита Украина-ЕС: мы не собираемся сбавлять темп реформ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Украина не собирается сбавлять темп внедрения реформ. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе, передает УНН.
"Мы не собираемся сбавлять темп продвижения реформ в Украине, и мы абсолютно преданы экономической стабилизации и экономическому росту страны", - подчеркнул он.
Также Президент приветствовал решение ЕС о предоставлении Украине макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро.
Как сообщал УНН, в Брюсселе начался саммит Украина-ЕС.