У Брюсселі розпочався саміт Україна-ЄС

Українського президента зустрів Дональд Туск та провів його до локації, де до них приєднався голова Єврокомісії. Лідери потисли одне одному руки, після чого почалась їхня запланована зустріч тет-а-тет.

Пленарне засідання має розпочатись о 12:25 (13:25 за Києвом).

Як повідомляв УНН, на порядку денному саміту значиться весь комплекс проблем у двосторонніх відносинах: реформи і боротьба з корупцією в Україні, умови надання нової програми макрофінансової допомоги Києву в 1 млрд євро, контракт на транзит російського газу через територію України, а також повторення позицій сторін щодо конфлікту на Донбасі.