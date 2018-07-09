У Брюсселі розпочався саміт Україна-ЄС

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. У понеділок опівдні за місцевим часом глава Європейської ради Дональд Туск і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер привітали Президента України Петра Порошенка у Брюсселі, передає УНН.

Українського президента зустрів Дональд Туск та провів його до локації, де до них приєднався голова Єврокомісії. Лідери потисли одне одному руки, після чого почалась їхня запланована зустріч тет-а-тет.

Пленарне засідання має розпочатись о 12:25 (13:25 за Києвом).

Як повідомляв УНН, на порядку денному саміту значиться весь комплекс проблем у двосторонніх відносинах: реформи і боротьба з корупцією в Україні, умови надання нової програми макрофінансової допомоги Києву в 1 млрд євро, контракт на транзит російського газу через територію України, а також повторення позицій сторін щодо конфлікту на Донбасі.

Українські Національні Новини

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