Реформи, європейська допомога і газ стануть головними темами саміту Україна - ЄС

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Плановий саміт Україна — ЄС пройде в понеділок у Брюсселі. На порядку денному значиться весь комплекс проблем у двосторонніх відносинах: реформи і боротьба з корупцією в Україні, умови надання нової програми макрофінансової допомоги Києву в 1 млрд євро, контракт на транзит російського газу через територію України, а також повторення позицій сторін щодо конфлікту на Донбасі, інформує УНН.

Україну на саміті представлятиме президент Петро Порошенко і ряд профільних міністрів. Євросоюз — керівники європейських інститутів: глава Євроради Дональд Туск, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, — а також група профільних єврокомісарів. Заступник голови ЄК у справах Енергосоюзу Марош Шефчович проведе окрему закриту зустріч зі міністром енергетики та вугільної промисловості України Ігорем Насаликом та главою “Нафтогазу” Андрієм Коболєвим.

На сайті Європейської ради про майбутній дискусії сказано ще більш категорично: “Лідери проведуть оцінку імплементації мінських угод та нагадають про свою повну підтримку дипломатичних зусиль, що здійснюються в рамках „нормандського формату“ та Тристоронньої контактної групи. Лідери підкреслюють необхідність повної імплементації мінських угод всіма сторонами, наголошуючи на відповідальності Росії у цьому питанні. За відсутності прогресу лідери ЄС вирішили на червневому Європейській раді (саміті ЄС 28-29 червня) затвердити продовження економічних санкцій, спрямованих на конкретні сектори російської економіки”.

Цей абзац майже дослівно повторює позицію ЄС на торішньому саміті з Україною. Таким чином, позиція Брюсселя Донбасом не оновлюється.

Євросоюз на саміті 9 липня не оголосить про надання макрофінансової допомоги Києву в 1 млрд євро. “На саміті підписання меморандуму про надання макрофінансової допомоги не очікується. Переговори про це продовжаться протягом найближчих тижнів”, — зазначив він.

Раніше інститути ЄС затвердили нову програму макрофінансової допомоги Києву в розмірі 1 млрд євро, яка повинна бути переведена двома траншами по 500 млн євро. Однак для перерахування цих грошей Брюссель і Київ мають закріпити у письмовій формі зобов’язання, які прийме на себе Україна для отримання коштів, що має бути відображено в Меморандумі про взаєморозуміння.

Також ЄС має намір обговорити з Україною і питання газового транзиту через територію України, а також “Північний потік — 2”. “Ми плануємо розглянути питання газового транзиту і проблеми будівництва “Північного потоку — 2”, — сказав він.

Цей обмін думками відбудеться напередодні тристоронньої міністерської зустрічі Росія — Україна — ЄС щодо газу, яка намічена на 17 липня в Брюсселі. Головною темою цієї зустрічі має стати обговорення ситуації навколо газового транзиту через Україну після 2019 року, коли десятирічний транзитний контракт закінчиться, а будівництво “Північного потоку — 2” для прямих поставок в Європу буде завершено.

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