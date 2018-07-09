Реформы, европейская помощь и газ станут главными темами саммита Украина - ЕС

Украину на саммите будет представлять президент Петр Порошенко и ряд профильных министров. Евросоюз — руководители европейских институтов: глава Евросовета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, — а также группа профильных еврокомиссаров. Заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович проведет отдельную закрытую встречу с министром энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Насаликом и главой “Нафтогаза” Андреем Коболев.

На сайте Европейского совета о предстоящей дискуссии сказано еще более категорично: “Лидеры проведут оценку имплементации минских соглашений и напомнят о своей полной поддержке дипломатических усилий, осуществляемых в рамках „нормандского формата“ и Трехсторонней контактной группы. Лидеры подчеркивают необходимость полной имплементации минских соглашений всеми сторонами, подчеркивая ответственности России в этом вопросе. При отсутствии прогресса лидеры ЕС решили на июньском Европейском совете (саммите ЕС 28-29 июня) утвердить продолжения экономических санкций, направленных на конкретные секторы российской экономики”.

Этот абзац почти дословно повторяет позицию ЕС на прошлогоднем саммите с Украиной. Таким образом, позиция Брюсселя Донбассом не обновляется.

Евросоюз на саммите 9 июля не объявит о предоставлении макрофинансовой помощи Киеву в 1 млрд евро. “На саммите подписание меморандума о предоставлении макрофинансовой помощи не ожидается. Переговоры об этом продолжатся в течение ближайших недель ”, - отметил он.

Ранее институты ЕС утвердили новую программу макрофинансовой помощи Киеву в размере 1 млрд евро, которая должна быть переведена двумя траншами по 500 млн евро. Однако для перечисления этих денег Брюссель и Киев должны закрепить в письменной форме обязательства, которые примет на себя Украина для получения средств, что должно быть отражено в Меморандуме о взаимопонимании.

Также ЕС намерен обсудить с Украиной и вопросы газового транзита через территорию Украины, а также “Северный поток — 2”. “Мы планируем рассмотреть вопрос газового транзита и проблемы строительства “Северного потока — 2”, — сказал он.

Этот обмен мнениями состоится накануне трехсторонней министерской встречи Россия — Украина — ЕС по газу, которая намечена на 17 июля в Брюсселе. Главной темой этой встречи должно стать обсуждение ситуации вокруг газового транзита через Украину после 2019 года, когда десятилетний транзитный контракт закончится, а строительство “Северного потока — 2” для прямых поставок в Европу будет завершено.