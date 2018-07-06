Мільярд для України: рішення опублікували в Офіційному журналі ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. В Офіційному журналі Євросоюзу оприлюднили рішення про надання Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги, передає УНН.
Як зазначено, документ набуде чинності через три дні після публікації.
Нагадаємо, 4 липня Голова Європарламенту Антоніо Таяні підписав рішення щодо виділення Україні мільярду євро макрофінансової допомоги.
Раніше Рада Європейського союзу схвалила надання Україні одного мільярда євро макрофінансової допомоги.