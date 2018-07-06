Миллиард для Украины: решение опубликовали в Официальном журнале ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В Официальном журнале Евросоюза обнародовали решение о предоставлении Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи, передает УНН.
Как указано, документ вступит в силу через три дня после публикации.
Напомним, 4 июля Председатель Европарламента Антонио Таяни подписал решение о выделении Украине миллиарда евро макрофинансовой помощи.
Ранее Совет Европейского союза одобрил предоставление Украине одного миллиарда евро макрофинансовой помощи.