Глава Європарламенту підписав рішення про виділення Україні 1 млрд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Голова Європарламенту Антоніо Таяні підписав рішення щодо виділення Україні мільярду євро макрофінансової допомоги. Про це повідомив посол України в Королівстві Бельгія, представник України при Європейському союзі і Європейському співтоваристві з атомної енергії Михайло Точицький, передає УНН.
"Рішення ЄП і Ради щодо надання макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1 млрд євро було підписано сьогодні президентом Таяні і головою Австрії напередодні 20-го саміту Україна-ЄС. Велике дякую за підтримку всім друзям України в ЄС!" - написав Точицький у Twitter.
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Раніше Рада Європейського союзу схвалила надання Україні одного мільярда євро макрофінансової допомоги.
Decision of the EP and the Council providing the Macro-financial assistance to Ukraine amounting 1bn EUR has been signed today by President Tajani and Austrian Presidency on the eve of 20th UA-EU Summit. Thanks a lot for the support to all friends of Ukraine in the EU!— Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) 4 липня 2018 р.