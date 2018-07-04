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Глава Європарламенту підписав рішення про виділення Україні 1 млрд євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Голова Європарламенту Антоніо Таяні підписав рішення щодо виділення Україні мільярду євро макрофінансової допомоги. Про це повідомив посол України в Королівстві Бельгія, представник України при Європейському союзі і Європейському співтоваристві з атомної енергії Михайло Точицький, передає УНН.

"Рішення ЄП і Ради щодо надання макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1 млрд євро було підписано сьогодні президентом Таяні і головою Австрії напередодні 20-го саміту Україна-ЄС. Велике дякую за підтримку всім друзям України в ЄС!" - написав Точицький у Twitter.

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Раніше Рада Європейського союзу схвалила надання Україні одного мільярда євро макрофінансової допомоги.

Decision of the EP and the Council providing the Macro-financial assistance to Ukraine amounting 1bn EUR has been signed today by President Tajani and Austrian Presidency on the eve of 20th UA-EU Summit. Thanks a lot for the support to all friends of Ukraine in the EU!

— Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) 4 липня 2018 р.

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